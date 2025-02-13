Cаммит по развитию ИИ в Париже. Главное из выступлений и решений

Главы Google и OpenAI предсказали больший технологический рывок, чем при появлении смартфонов, а США и Великобритания отказались подписать декларацию об использовании ИИ. Эти и другие итоги AI Action Summit — в материале РБК

Эммануэль Макрон здоровается с роботом во время AI Action Summit в Париже, Франция, 11 февраля 2025 года (Фото: Aurelien Morissard / Reuters)

С 10 по 11 февраля в Париже прошел AI Action Summit — слет, посвященный искусственному интеллекту (ИИ), который традиционно собирает представителей крупнейших компаний в этой сфере и стран, активно внедряющих ИИ. Но если в предыдущие годы на встречах в Южной Корее и Англии основными темами были безопасность и красные линии для работы ИИ, то в Париже обсуждали новые возможности технологии. Журнал Time объяснил это большей озабоченностью США лидерством в технологической гонке, чем ее возможными последствиями.

В саммите принял участие президент Франции Эмманюэль Макрон, который вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди был сопредседателем мероприятия. Последнее также посетили глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Джей Ди Вэнс, главы крупнейших фирм в сфере ИИ и другие.

О чем говорили на саммите

США

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступил с критикой европейских властей за «чрезмерное регулирование» ИИ и модерацию контента на интернет-платформах.

«Администрация Трампа обеспокоена сообщениями, что некоторые иностранные правительства рассматривают возможность закручивания гаек в отношении американских технологических компаний», — сказал Вэнс. «Америка не может и не будет мириться с этим, и мы считаем это ужасной ошибкой не только для США, но и для ваших собственных стран», — пояснил он.

ФРАНЦИЯ

Макрон призвал Европу упростить законодательство, чтобы вернуться в гонку за искусственный интеллект. «Совершенно очевидно, что мы должны синхронизироваться с остальным миром в вопросах передачи данных, разрешений, авторизации, клинических испытаний», — уточнил он.

«Включай, детка, включай! Электричество доступно, вы можете подключиться, оно готово. И я могу вам сказать, что мы будем двигаться быстро и очень быстро», — пообещал лидер Франции, рассуждая о ядерной энергетике, которая способна обеспечить в стране отрасль необходимым для работы электричеством. Таким образом Макрон сделал отсылку к фразе президента США Дональда Трампа, который сказал «бури, детка, бури» по отношению к американским нефтяникам.

В преддверии саммита президент Франции заявил, что в ближайшие годы ЕС привлечет €109 млрд частных инвестиций в ИИ. В США OpenAI, Oracle и японский конгломерат SoftBank также анонсировали совместный проект по созданию центра обработки данных, в который планируют вложить $112 млрд в течение четырех лет.

Макрон таже призвал европейские компании покупать у европейских стартапов, так как в ЕС предпочитают приобретать зарубежные технологические решения, а компании США и Китая используют продукты, разработанные внутри этих стран. Издание TechCrunch назвало происходящее новым этапом гонки в области ИИ.

ЕС

Глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости нарастить вычислительные мощности, доступные в ЕС и необходимые для обработки больших массивов данных. «Поскольку ИИ требует огромных мощностей, следующим шагом станет запуск гигафабрик для обработки очень больших объемов данных и работы вычислительных инфраструктур для обучения очень больших моделей. Аналогичные проекты также были анонсированы в США ведущими игроками в сфере ИИ. Но благодаря нашим европейским гигафабрикам вычислительная мощность не будет монополией нескольких компаний. Это будет услуга, доступная для всех», — заявила она.

По мнению фон дер Ляйен, использование в ЕС существующих суперкомпьютеров недостаточно для развития ИИ. Чтобы создать инфраструктуру «следующего уровня», потребуется частный капитал, считает она.

БИЗНЕС

«Каждое поколение беспокоится, что новые технологии изменят жизнь следующего поколения к худшему, — сказал гендиректор Google Сундар Пичаи. — Однако почти всегда бывает наоборот. Я вырос, занимаясь математикой с помощью логарифмических таблиц, и мне было неловко наблюдать, как мои дети изучают математику с помощью смартфонов. Они выросли прекрасными людьми. Мы не должны позволять нашему пристрастию к настоящему мешать будущему. У нас есть уникальная возможность улучшить жизнь с помощью ИИ. Мы все еще на начальном этапе, но я уже верю, что ИИ станет самым значительным изменением в нашей жизни. Это масштабнее, чем переход на персональные компьютеры или мобильные устройства. И это сделает доступ к информации более демократичным, чем интернет. За 18 месяцев стоимость обработки одного токена — или строительного блока, используемого для обработки информации, — для разработчиков снизилась на 97%. То, что раньше стоило $4 за 1 млн токенов, теперь стоит всего ¢13, и я ожидаю, что эта тенденция сохранится».

С мнением, что человечество находится на пороге больших изменений, согласен и гендиректор OpenAI (разработчик ChatGPT) Сэм Альтман: «Вице-президент Вэнс сказал много вещей, которые мне очень понравились, но одна из них, на которую он несколько раз обратил внимание, это масштаб экономических возможностей… Он использовал фразу «все равно что поймать молнию в бутылку», и я действительно думаю, что это тот самый момент... Я думаю, что это была отличная фраза: мы находимся на этапе, которого никто никогда раньше не видел», — сказал он.

Альтман также высказался о желании работать с КНР, несмотря на недавнее ограничение доступа китайских пользователей к ChatGPT и другим сервисам ИИ. Он отметил, однако, что не уверен, позволит ли правительство США реализовать подобные планы, так как американские власти в последние годы усилили контроль над экспортом передовых технологий в Китай.

О чем лидеры не смогли договориться

Заключительным событием саммита стало подписание декларации «об инклюзивном и устойчивом искусственном интеллекте», которую поддержали 60 стран, включая Францию, Индию, Японию, Австралию, Канаду и даже Китай, критикуемый Западом за нарушения прав человека. Однако представители США и Великобритании отказались подписывать документ.

Декларация призывает обеспечить открытость, инклюзивность, прозрачность, этичность, безопасность и надежность ИИ с учетом международных правовых норм и создать устойчивый ИИ для всех людей. Она содержит принципы для обеспечения прозрачности, этичности и безопасности ИИ, развития промышленности, улучшения сферы труда, укрепления международного сотрудничества по управлению ИИ. Для этого участники запустили инкубатор для развития ИИ, обсудили взаимодействие ИИ и энергетики, договорились о создании сети исследовательских центров для прогнозирования влияния новых технологий на рабочие места, обучение и образование.

Объясняя свою позицию по поводу документа, вице-президент США заявил, что «излишние» ограничения ЕС в сфере искусственного интеллекта могут привести к его подавлению. Вэнс также раскритиковал практику модерации контента в соцсетях, назвав ее «авторитарной цензурой», а после своего выступления не остался на групповое фото лидеров. «Нам нужны международные регулирующие режимы, которые будут способствовать развитию технологии искусственного интеллекта, а не сдерживать его, и нам нужно, чтобы наши европейские друзья смотрели на этот новый рубеж с оптимизмом, а не с опаской», — заявил Вэнс.

Представитель Великобритании согласился с большинством положений декларации, но отметил ряд неясностей. «Мы посчитали, что декларация не наметила практических мер в отношении глобального управления и не затрагивает в достаточной мере более сложные вопросы, связанные с национальной безопасностью и проблемами, которые искусственный интеллект создает для нее», — заявил он.

The Guardian и другие СМИ обратили внимание, как Вэнс намекнул на риски сотрудничества в сфере ИИ с «авторитарными» режимами, имея в виду Китай. В контексте обсуждения экспорта оборудования для систем видеонаблюдения и мобильных сетей пятого поколения (5G), ключевых технологических продуктов Китая, он отметил, что это может быть связано с определенными издержками, поскольку «сотрудничество с такими режимами никогда не окупается в долгосрочной перспективе».

Дарио Амодей, гендиректор американской компании в сфере ИИ Anthropic, основанной бывшими сотрудниками OpenAI, назвал AI Action Summit «упущенной возможностью». Он предупредил, что отсутствие регулирования искусственного интеллекта, который становится все сложнее, может привести к катастрофическим последствиям. «Возможности систем искусственного интеллекта лучше всего рассматривать как появление на мировой арене совершенно нового государства, населенного высокоинтеллектуальными людьми. Продвинутый искусственный интеллект представляет значительную угрозу глобальной безопасности, начиная с неправомерного использования систем искусственного интеллекта негосударственными субъектами <…>. Мы должны удостовериться, что демократические общества лидируют в области искусственного интеллекта, а авторитарные страны не используют его для установления глобального военного господства», — заявил Амодей.