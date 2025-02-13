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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава Пентагона призвал «сделать НАТО снова великим»

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Возвращение Трампа в Белый дом
Пит Хегсет призвал европейских лидеров «взять на себя основную ответственность за оборону континента», что требует увеличения расходов на оборону до 5%, и заявил, что Трамп «не позволит превратить дядю Сэма в дядюшку-лоха»
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции после встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс снова нужно сделать великим, его слова приводит The Guardian.

Администрация США под руководством президента Дональда Трампа хочет «возродить дух воина» и «восстановить нашу армию и систему сдерживания», сказал Хегсет. «НАТО также должна преследовать эти цели. НАТО — великий альянс, самый успешный оборонный альянс в истории, но чтобы выстоять в будущем, наши партнеры должны сделать гораздо больше для защиты Европы. Мы должны снова сделать НАТО великим», — уверен он.

Министр обороны заявил, что США «привержены созданию более сильного и смертоносного НАТО», но нужно гарантировать, что приверженность Европы и Канады Статье 3 Североатлантического договора будет «столь же сильной». Она гласит, что договаривающиеся стороны «порознь и совместно, посредством постоянных и действенных самостоятельных усилий и взаимопомощи, будут поддерживать и наращивать свой индивидуальный и коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением».

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Европейские лидеры «должны взять на себя основную ответственность за защиту континента», что требует увеличения расходов на оборону с 2% до 5% как можно скорее, призвал Хегсет. В своей речи он сослался на 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, который «был одним из самых ярых сторонников НАТО и верил в прочные отношения с Европой». «Однако к концу президентства даже он был обеспокоен тем, что Европа не берет на себя достаточную ответственность за собственную оборону, что, по словам Эйзенхауэра, почти делает из дядюшки Сэма лоха», — сказал Хегсет и подчеркнул, что Трамп «никому не позволит превратить дядю Сэма в дядюшку-лоха».

Дядя Сэм – персонифицированный образ США, обычно представлен в виде пожилого мужчины с седой бородкой, одетый в синий фрак, брюки в бело-карсную полоску и цилиндр. Одно из самых известных изображений Дяди Сэма появилось на плакатах, призывающих молодых людей в армию во времена Первой и Второй мировых войн.

На пресс-конференции также выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который заявил, что альянс никогда не обещал Украине членство в рамках мирного соглашения. Накануне об этом же говорил Хегсет, по словам министра, гарантии безопасности, на которых настаивает Киев, не должны предоставляться за счет членства в блоке.

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Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Пит Хегсет НАТО Пентагон США
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