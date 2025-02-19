Шольц призвал ЕС внести свой вклад в обеспечение мира на Украине

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Европейский союз, как и США, должен внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Tagesschau.

По его мнению, ни одно решение по конфликту «не должно приниматься через голову Украины», которая сама решает, на каких условиях она готова разрешить прекращение огня.

«Это суверенная, демократическая нация, которой мы открыли путь в Европейский союз», — сказал Шольц.

Во вторник, 18 февраля, впервые с начала военной операции на Украине Москва и Вашингтон провели встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она продлилась четыре с половиной часа. Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.

На встрече глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине. Также стороны намерены «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий на Украине, заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Вашингтон избрал неоптимальную и неэффективную тактику ведения переговоров с Москвой. «Если вы взглянете на снимки из Саудовской Аравии, то увидите, что русские — победители. Их позиция такова: «Теперь все приходят и предлагают что мы хотим». Давайте не попадаться в российские ловушки», — призвала она.

За день до переговоров в Эр-Рияде в Париже прошел экстренный европейский саммит. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал его на фоне того, что в США допустили отсутствие европейцев на переговорах по украинскому конфликту. На встречу позвали представителей Великобритании, Германии и Италии, а также альянса НАТО и исполнительной власти Евросоюза. Во вторник, 18 февраля, Reuters сообщил, что Франция собирается провести второй саммит по обсуждению конфликта на Украине и европейской безопасности.