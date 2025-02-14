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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Вэнс назвал угрозу Европе, с которой США не смогут помочь

Вэнс указал Европе, что ей больше всего угрожают не Россия и Китай
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дезинформация, миграция, нежелание слушать оппонентов — главные проблемы Европы, считает Вэнс
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Америку больше всего беспокоит не угроза Европе со стороны России и Китая, а отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей.

По словам Вэнса, Европе нужно не защищаться от кого-то, а понимать, что именно она защищает. Вице-президент США заявил, что проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию. Они не должны вредить оппонентам, сажать их в тюрьмы, давить на средства массовой информации. Вэнс подчеркнул при этом, что заявления Илона Маска касательно выборов в Германии давлением не являются.

«Наш общий кризис — дело наших собственных рук. Если вы бежите в испуге от собственных избирателей, мы ничем не можем вам помочь. И вы ничего не можете сделать для американских граждан, избравших меня и Трампа», — сказал Вэнс.

Также немалую часть своей речи он посвятил ситуацией со свободой слова и дезинформацией, которая, как признал он, шла в том числе и от прежней американской администрации. В частности он заявил, что именно США дезинформировали общественность в отношении причин пандемии коронавируса.

Также Вэнс назвал шокирующей ситуацию, когда результаты первого тура президентских выборов в Румынии были отменены под «хлипким предлогом» вмешательства России. Он задался вопросом, можно ли в принципе говорить о демократии, если на нее якобы можно повлиять, потратив деньги на социальные сети.

Еще одной темой стал вопрос о миграции. По словам вице-президента США, эта проблема усугубилась в последние годы. Он отметил, что многие политики в Европе выступают за пересмотр нынешней ситуации, и этот подход поддерживают на другой стороне Атлантики.

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