Трамп пообещал «точно» ввести дополнительные пошлины на товары из ЕС

США введут дополнительные пошлины на поставки товаров из ЕС, заявил президент Страны Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Это точно произойдет в отношении Европейского союза, могу вам это сказать. Потому что они нами действительно пользуются», — сказал президент США (цитата по Financial Times).

США примут эти меры «очень скоро», пообещал Трамп.

Он также отметил, что дефицит США в двустороннем товарообороте с ЕС превышает $300-350 млрд. Страны — члены ЕС, по словам Трампа, не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства.

«Они не покупают почти ничего. А мы у них все покупаем», — добавил Трамп.

По мнению американского президента, Евросоюз ведет себя «совсем неподобающе». «Разумеется, что-то должно произойти», — заключил он.

На вопрос о том, приведет ли введение новых пошлин к росту цен в самих США, Трамп ответил: «В краткосрочной перспективе у нас могут возникнуть небольшие трудности, и люди это понимают».

Вероятность введения пошлин на товары из Великобритании Трамп оценил словами «это может произойти».

По его словам, американцы могут почувствовать «боль» из-за пошлин, которые он уже ввел против Мексики, Канады и Китая, но он сам «не ожидает ничего драматического» из-за ответных решений этих государств.

«Они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят», — добавил президент США.

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