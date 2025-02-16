Украинский чиновник пошутил о готовности Киева к поставкам яиц за помощь
Украина готова почти на все, чтобы сохранить поддержку США, в том числе на массовую поставку в Соединенные Штаты яиц. Об этом газете The Washington Post (WP) в шутку заявил один высокопоставленный украинский чиновник.
По данным издания, на Украине избыток этого продукта, и власти в Киеве знают о стремительном росте цен на яйца в Соединенных Штатах.
Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Белый дом пояснил, что Соединенные Штаты намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.
Зеленский отметил, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно совместное освоение ископаемых. Позднее он отказался подписывать соглашение, дающее США право на 50% запасов украинских полезных ископаемых. При этом шансы Украины на «выживание» без помощи США президент оценил как низкие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он. Россия осуждает любую помощь Украине.
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