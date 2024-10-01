В Киеве заявили о недостаточной подготовке украинских пилотов F-16

Американские истребители F-16 (Фото: photowalking / Shutterstock)

Украинским пилотам F-16 не хватает профессиональной подготовки для завоевания преимущества в воздухе, заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в эфире украинского телемарафона.

«Просто научиться управлять самолетом в воздухе — это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою», — сказал он.

По его словам, украинским пилотам F-16 нужна более длительная подготовка, «хотя бы для временного преимущества на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе».

12 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что после подготовки в Румынии группы украинских пилотов полетам на F-16 этих самолетов в украинских вооруженных силах станет больше.

Первые истребители F-16 Украина получила от Нидерландов 31 июля 2024 года. The Economist писал, что в первой партии было всего десять самолетов. К концу этого года украинские силы должны получить 20 истребителей, всего — 79.

В ноябре 2023 года Дания начала обучение восьми украинских пилотов управлению истребителями F-16. В декабре 2023 года первая группа пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании.

Участие в подготовке летчиков F-16 подтвердила Дания, готовность присоединиться к процессу выразили Нидерланды, США, Бельгия, Франция и Великобритания.