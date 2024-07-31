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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил о первых F-16 на Украине

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Военная операция на Украине
Всего в этом году Киев может получить 20 самолетов. Москва обещает уничтожить поставленные F-16 и не видит в них угрозы для своих планов
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Imago / Didier Lebrun / Global Look Press)

Первые истребители F-16 прибыли на Украину в небольшом количестве, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Неясно, смогут ли украинские пилоты сразу приступить к пилотированию этих самолетов или на это потребуется время, сказали собеседники агентства. Они отметили, что крайним сроком поставки был конец июля и его не нарушили.

Вместе с тем истребителям потребовалось больше года, чтобы достичь Украины. США разрешили передать их еще в мае 2023-го после неоднократных просьб украинской стороны и союзников по НАТО.

F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком ВСУ Александр Сырский.

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Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Предоставить истребители Украине должны четыре страны: Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Всего Киеву обещано около 80 самолетов, но поставки растянутся на годы. По сведениям Washington Post, истребители оснастят ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition.

В 2024-м, как писала Washington Post, украинские войска получат 20 штук F-16. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для успешного противостояния России в воздухе нужно 120–130 истребителей.

Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт. Москва не считает, что поставки изменят ситуацию на поле боя.

Минобороны России прогнозировало, что на уничтожение обещанных ВСУ западных истребителей потребуется «примерно 20 дней работы». Вознаграждение за первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 составит 15 млн руб.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
F-16 истребители Украина авиация
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