Германия отказалась менять позицию после решения Дании по Nord Stream

Решение Дании и Швеции прекратить расследование по «Северным потокам» не повлияло на планы Берлина. В Генпрокуратуре Германии РБК заявили, что следствие продолжается

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Расследование ФРГ по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» продолжается. Об этом РБК заявили в Генпрокуратуре страны.

«Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем предоставить», — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос, получили ли они промежуточные данные расследований от Швеции и Дании.

Дания 26 февраля прекратила расследование по взрывам на «Северных потоках». В полиции страны отметили, что на основании проведенного разбирательства можно заключить, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия». Однако у властей недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела и продолжения дальнейшего расследования взрывов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Копенгагена тем, что датские власти во время расследования «стали выходить на своих ближайших союзников».

Ранее прокуратура Швеции остановила расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». «Расследование пришло к выводу, что шведская юрисдикция не применима, поэтому дело следует закрыть», — сообщило ведомство. Там уточнили, что основной целью расследования этого дела было установить возможную причастность шведских граждан и то, использовалась ли территория страны для осуществления подрывов.

«В настоящее время расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к атаке, которая произошла в международных водах», — отметили в прокуратуре Швеции.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. При этом Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывают Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В октябре 2022 года Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) объявила о завершении расследования на газопроводах в Балтийском море. Следователи пришли к выводу, что на трубопроводах произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Стокгольм заявил о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках». При этом шведская сторона не назвала причастных к инциденту.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что «Северные потоки» взорвали США. До этого глава государства уже возлагал ответственность за подрыв газопроводов на «англосаксов». США и Великобритания отвергали эти обвинения. По мнению российского президента, за подрывом стоят государства, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины.

В западных СМИ также появляются версии о причастности Киева к инциденту в Балтийском море. The Washington Post и Der Spiegel писали, что центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей сил специальных операций Украины Роман Червинский. По данным источников обоих изданий, полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись главнокомандующему вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о непричастности Киева к подрыву газопроводов.