Дания вслед за Швецией остановила расследование взрывов на Nord Stream 2

Место утечки на газопроводе «Северный поток», 28 сентября 2022 года (Фото: Danish Defence Ministry / Global Look Press)

Совместное расследование полиции Копенгагена и Службы полицейской разведки (PET) по взрывам на газопроводах проекта «Северный поток» прекращено, сообщила датская полиция.

«На основании [результатов] расследования власти могут сделать вывод, что имел место умышленный саботаж газопроводов. В то же время, по оценкам, в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела», — сказано в сообщении.

Ранее в феврале свое расследование прекратили в Швеции по аналогичной причине, объяснив, что «шведская юрисдикция неприменима». Расследование прежде всего должно было установить, были ли шведы причастны к произошедшему, но на это ничего не указывало, пояснили в прокуратуре королевства. Швеция передала полученные сведения Германии, где продолжают расследовать дело.

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