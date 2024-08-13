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Политика ,  
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Маск заявил, что его интервью с Трампом собрало 1 млрд просмотров

Илон Маск: интервью с Трампом собрало 1 млрд просмотров
Илон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Интервью предпринимателя Илона Маска и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа собрало миллиард просмотров. Об этом сообщил сам Маск в своей соцсети X (Twitter).

«Совокупное количество просмотров интервью Трампа и последующих обсуждений в других аккаунтах составляет сейчас около 1 млрд», — написал Маск.

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Политика
Илон Маск

Бизнесмен взял интервью у Трампа в ночь на 13 августа, трансляция шла на странице Маска в X. В ходе интервью предприниматель спрашивал о ситуации на Украине, самых больших угрозах человечеству, покушении на Трампа и др. Перед встречей кандидат в президенты вернулся в X и опубликовал в своем аккаунте предвыборное видео.

В преддверии выхода интервью на соцсеть совершили массированную DDoS-атаку, об этом также сообщил Маск.

Выход интервью Маска с Трампом вызвал неоднозначную реакцию со стороны политиков. Европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призвал Маска подвергнуть интервью цензуре. Он напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность», и пригрозил принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда».

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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