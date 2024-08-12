Дональд Трамп вернулся в X и опубликовал там предвыборное видео
Дональд Трамп после долгого периода отсутствия вернулся в соцсеть X и опубликовал там свое предвыборное видео. Когда-то именно посты в X (прежде — Twitter) способствовали его медийному успеху и были основным инструментом коммуникации с его сторонниками.
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия, — «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На тот момент на Трампа были подписаны почти 89 млн пользователей. В ноябре 2022 года новый владелец соцсети Илон Маск разблокировал страничку Трампа, но с тех пор экс-президент опубликовал там только один пост — свой тюремный снимок во время короткого ареста в августе 2023 года.
Сегодня ночью по московскому времени пройдет трансляция интервью Илона Маска с Трампом.
ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей
Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области
180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области
Путин заявил о невозможности переговоров
Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую