Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Камалой Харрис

Илон Маск (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск, который взял интервью у бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предложил поговорить с вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

«Буду рад принять у себя Камалу на X Spaces тоже», — написал Маск в соцсети X.

Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в X и продлилось около двух часов. По состоянию на 10 часов утра его послушали 19 млн пользователей. Однако перед интервью на соцсеть X была совершена массированная DDоS-атака, из-за чего беседа началась позже запланированного.

Бизнесмен обсудил с кандидатом в президенты недавнее покушение на него, отказ действующего главы государства Джо Байдена от предвыборной гонки, военный конфликт на Украине, отношения с президентом России Владимиром Путиным, возможность ядерной войны, отношения с Китаем и т.д.

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