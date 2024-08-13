Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Камалой Харрис
Американский бизнесмен Илон Маск, который взял интервью у бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предложил поговорить с вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
«Буду рад принять у себя Камалу на X Spaces тоже», — написал Маск в соцсети X.
Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в X и продлилось около двух часов. По состоянию на 10 часов утра его послушали 19 млн пользователей. Однако перед интервью на соцсеть X была совершена массированная DDоS-атака, из-за чего беседа началась позже запланированного.
Бизнесмен обсудил с кандидатом в президенты недавнее покушение на него, отказ действующего главы государства Джо Байдена от предвыборной гонки, военный конфликт на Украине, отношения с президентом России Владимиром Путиным, возможность ядерной войны, отношения с Китаем и т.д.
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