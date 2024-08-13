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Выборы президента США ,  
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Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Камалой Харрис

Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск, который взял интервью у бывшего президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предложил поговорить с вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

«Буду рад принять у себя Камалу на X Spaces тоже», — написал Маск в соцсети X.

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Камала Харрис

Его интервью с Трампом состоялось 13 августа в X и продлилось около двух часов. По состоянию на 10 часов утра его послушали 19 млн пользователей. Однако перед интервью на соцсеть X была совершена массированная DDоS-атака, из-за чего беседа началась позже запланированного.

Бизнесмен обсудил с кандидатом в президенты недавнее покушение на него, отказ действующего главы государства Джо Байдена от предвыборной гонки, военный конфликт на Украине, отношения с президентом России Владимиром Путиным, возможность ядерной войны, отношения с Китаем и т.д.

Маск после разговора с Трампом предложил интервью с Камалой Харрис
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Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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