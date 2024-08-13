 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Маск заявил о масштабной DDoS-атаке на X в преддверии интервью с Трампом

DDOS-атака была предпринята незадолго до выхода интервью Маска с Трампом. Оно должно выйти в 04:00 мск. ЕС призвал подвернуть беседу цензуре

На соцсеть X в преддверии выхода интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом была совершена массированная DDOS-атака, написал в соцсети ее владелец Илон Маск.

«Похоже, на X произошла массированная DDOS-атака. Работаем над ее перекрытием. В худшем случае мы продолжим с меньшим количеством слушателей и опубликуем разговор позже», — написал он.

По словам Маска, администрация соцсети 12 августа провела тест системы, при котором трансляцию одновременно смотрели 8 млн зрителей.

Выход интервью Маска с Трампом запланирован на 20:00 12 августа по времени восточного побережья США (04:00 мск).

В ЕК призвали Маска зацензурить интервью с Трампом
Политика

Предстоящая публикация интервью вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. Так, европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призвал Маска подвергнуть интервью цензуре. Он напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность», и пригрозил принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда».

Трамп незадолго до выхода интервью вернулся в X после долгого отсутствия и опубликовал там предвыборное видео. Twitter (прежнее название соцсети) навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия, — «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Маск после покупки соцсети разблокировал аккаунт, однако политик не возвращался в соцсеть.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск соцсеть Х интервью Дональд Трамп DDoS-атака
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризмаОбщество, 04:03
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 03:46
МАГАТЭ отчиталось об итогах осмотра ЗАЭС после пожараПолитика, 03:44
WP узнала о проверке атаки «иранских хакеров» на штабы Трампа и БайденаПолитика, 03:31
Маск заявил о масштабной DDoS-атаке на X в преддверии интервью с ТрампомТехнологии и медиа, 03:28
Лондон заявил, что не разрешал применять Storm Shadow в Курской областиПолитика, 03:03
В работе Telegram произошел сбойТехнологии и медиа, 02:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 02:25
Захарова ответила на решение бундесвера чтить часть нацистовПолитика, 02:04
Приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии сократили на полгодаОбщество, 01:47
В Курской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:32
Белый дом отверг причастность США к отставке премьера БангладешПолитика, 01:26
В Екатеринбурге произошел взрывОбщество, 01:12
В ЕК призвали Маска зацензурить интервью с ТрампомПолитика, 00:53