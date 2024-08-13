Маск заявил о масштабной DDoS-атаке на X в преддверии интервью с Трампом

DDOS-атака была предпринята незадолго до выхода интервью Маска с Трампом. Оно должно выйти в 04:00 мск. ЕС призвал подвернуть беседу цензуре

На соцсеть X в преддверии выхода интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом была совершена массированная DDOS-атака, написал в соцсети ее владелец Илон Маск.

«Похоже, на X произошла массированная DDOS-атака. Работаем над ее перекрытием. В худшем случае мы продолжим с меньшим количеством слушателей и опубликуем разговор позже», — написал он.

По словам Маска, администрация соцсети 12 августа провела тест системы, при котором трансляцию одновременно смотрели 8 млн зрителей.

Выход интервью Маска с Трампом запланирован на 20:00 12 августа по времени восточного побережья США (04:00 мск).

Предстоящая публикация интервью вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. Так, европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призвал Маска подвергнуть интервью цензуре. Он напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность», и пригрозил принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда».

Трамп незадолго до выхода интервью вернулся в X после долгого отсутствия и опубликовал там предвыборное видео. Twitter (прежнее название соцсети) навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия, — «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Маск после покупки соцсети разблокировал аккаунт, однако политик не возвращался в соцсеть.