Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Самая большая угроза для человечества — это «ядерное потепление», заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице Маска в X (бывший Twitter).

«Самая большая угроза — это не глобальное потепление <...> Самая большая угроза — это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде [президента США Джо] Байдена случилась какая-нибудь глупость», — сказал Трамп.

Экс-президент при этом выразил мнение, что проводимая действующей администрацией политика может «привести к третьей мировой войне».

С таким же заявлением Трамп выступил в ноябре 2023 года. Тогда в интервью американской испаноязычной телекомпании Univision он сказал, что в мире есть «определенные места, где безумцы контролируют самое мощное оружие в истории», и если его решат применить, то это будет не как Первая или Вторая мировая война, а «ядерное уничтожение».

В феврале 2023 года Джо Байден заявил, что считает глобальное потепление более серьезной угрозой для будущего человечества, чем ядерная война.