 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству
Сюжет
Выборы президента США

Самая большая угроза для человечества — это «ядерное потепление», заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице Маска в X (бывший Twitter).

«Самая большая угроза — это не глобальное потепление <...> Самая большая угроза — это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал. Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде [президента США Джо] Байдена случилась какая-нибудь глупость», — сказал Трамп.

Экс-президент при этом выразил мнение, что проводимая действующей администрацией политика может «привести к третьей мировой войне».

Трамп связал выход Байдена из предвыборной гонки с переворотом
Политика
Фото:Michael Reynolds / EPA / ТАСС

С таким же заявлением Трамп выступил в ноябре 2023 года. Тогда в интервью американской испаноязычной телекомпании Univision он сказал, что в мире есть «определенные места, где безумцы контролируют самое мощное оружие в истории», и если его решат применить, то это будет не как Первая или Вторая мировая война, а «ядерное уничтожение».

В феврале 2023 года Джо Байден заявил, что считает глобальное потепление более серьезной угрозой для будущего человечества, чем ядерная война.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Персоны
Дональд Трамп Илон Маск ядерное оружие
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о предупреждении США про ядерное оружие России в космосе
Политика
FT сообщила о «дипломатическом наступлении» Китая на ядерную политику США
Политика
Захарова заявила о перспективе прямого столкновения ядерных держав
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывыПолитика, 07:16
Минобороны сообщило о захвате станции Starlink в Курской областиПолитика, 07:13
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:10
VK объявил о запуске бесплатного онлайн-сервиса для репетиторовТехнологии и медиа, 07:00
В России начали работу над новой альтернативой Android и iOSТехнологии и медиа, 07:00
Гладков рассказал об эвакуации жителей Краснояружского районаПолитика, 06:35
Трамп допустил, что Китай опередит США по объемам ядерных арсеналовПолитика, 06:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Камчатка и Чукотка из-за аварии частично остались без связиОбщество, 06:09
Трамп назвал самую большую угрозу человечествуПолитика, 05:58
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотникПолитика, 05:25
Трамп заявил о нехватке военных у Киева для продолжения конфликтаПолитика, 05:22
Рублев проиграл 30-й ракетке мира в финале турнира «Мастерс» в МонреалеСпорт, 05:12
Трамп связал выход Байдена из предвыборной гонки с переворотомПолитика, 05:01
Трамп счел недостаточной координацию правоохранителей при покушенииПолитика, 04:51