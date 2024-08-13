Трамп счел недостаточной координацию правоохранителей при покушении

Бывший президент США и кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску заявил, что при покушении на него на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) представители правоохранительных органов действовали недостаточно слаженно. Трансляция интервью велась на странице Маска в X (бывший Twitter).

«Над моей головой летали пули, ребята [из Секретной службы] накрыли меня собой. Они двигались очень быстро, для этого нужна была огромная смелость. Но не хватило координации. Для всех очевидно, что то здание (с крыши которого в Трампа стреляли — прим. РБК) должно было быть под контролем», — сказал Трамп.

Экс-президент также напомнил, что сотрудник местной полиции предупредил Секретную службу, что заметил человека с оружием.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда политик выступал на митинге в Пенсильвании. Мужчина по имени Томас Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал экс-президент. Один человек погиб, еще двое пострадали, сам Трамп получил ранение правого уха.

Глава Секретной службы Кимберли Читл позднее взяла на себя ответственность за попытку покушения и ушла в отставку.