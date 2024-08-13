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Трамп заявил о нехватке военных у Киева для продолжения конфликта

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Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску заявил, что Украине не хватает военнослужащих для продолжения конфликта. Трансляция велась на странице Маска в X (бывший Twitter).

«У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — сказал Трамп.

Он также отметил мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.

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С 18 мая текущего года на Украине ужесточили мобилизацию. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны были в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах, теперь они обязаны всегда носить с собой военный билет. Возраст призыва был снижен с 27 до 25 лет, также отменено понятие «ограниченно годен к службе». Те, кто считался ограниченно годным, в течение девяти месяцев должны пройти новую медкомиссию, чтобы получить новую категорию.

О том, что Киеву не хватает военнослужащих для участия в боях, также писали Associated Press и The Wall Street Journal. В марте, незадолго до ужесточения мобилизации, президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ не готовы к крупному наступлению российской армии.

Российские власти заявляли о «насильственном» характере мобилизации на Украине и отмечали, что такие действия только усугубляют страдания украинского народа, но не повлияют на исход конфликта.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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