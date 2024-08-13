В ЕК призвали Маска зацензурить интервью с Трампом
Европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призвал американского предпринимателя, владельца соцсети X Илона Маска подвергнуть цензуре интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом, которое должно выйти на площадке. Свое письмо на имя гендиректора X Линды Яккарино он опубликовал на странице в соцсети, упомянув в подписи к посту Маска.
Бретон отметил, что написал письмо в том числе из-за планов X выпустить интервью Маска с Трампом.
Еврокомиссар напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность».
«Позвольте мне прояснить: любые негативные последствия на территории ЕС нелегального контента в X, которые могут быть вызваны неэффективностью выполнения X требований DSA, будут иметь негативные последствия в рамках проходящего расследования Еврокомиссии и общих оценок соблюдения X норм ЕС», — подчеркнул Бретон.
Он также добавил, что его команда и он лично готовы принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда», если это будет оправданно.
«Я лично и мои службы будем предельно бдительны в отношении любых свидетельств, указывающих на нарушение Акта о цифровых услугах. Мы без промедления воспользуемся всеми имеющимися у нас инструментами, включая использование предусмотренных DSA промежуточных мер для защиты граждан ЕС от серьезного вреда», — заключил еврокомиссар.
Промежуточные меры, о которых упомянул Бретон, могут подразумевать штраф в размере до 10% годового оборота интернет-платформы и ее временную блокировку в ЕС. На основании DSA Еврокомиссия может наложить эти ограничения без решения суда.
Интервью Трампа Илону Маску должно выйти в соцсети X 12 августа в 20:00 по времени Восточного побережья США (13 августа в 04:00 мск).
Маск в ответ на пост еврокомиссара сравнил его с персонажем из комедийного фильма «Монти Пайтон».
«Тьерри всегда напоминает мне французского насмешника из фильма «Монти Пайтон», — написал Маск, комментируя письмо.
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