В ЕК призвали Маска зацензурить интервью с Трампом

Еврокомиссар напомнил, что законодательство ЕС обязывает модерировать контент, способный негативно повлиять на публичное пространство. Он пригрозил принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда»

Европейский комиссар по цифровым технологиям Тьерри Бретон призвал американского предпринимателя, владельца соцсети X Илона Маска подвергнуть цензуре интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом, которое должно выйти на площадке. Свое письмо на имя гендиректора X Линды Яккарино он опубликовал на странице в соцсети, упомянув в подписи к посту Маска.

Бретон отметил, что написал письмо в том числе из-за планов X выпустить интервью Маска с Трампом.

Еврокомиссар напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС (DSA) юридически обязывает оператора соцсетей модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность».

«Позвольте мне прояснить: любые негативные последствия на территории ЕС нелегального контента в X, которые могут быть вызваны неэффективностью выполнения X требований DSA, будут иметь негативные последствия в рамках проходящего расследования Еврокомиссии и общих оценок соблюдения X норм ЕС», — подчеркнул Бретон.

Он также добавил, что его команда и он лично готовы принять меры, чтобы «защитить граждан ЕС от серьезного вреда», если это будет оправданно.

«Я лично и мои службы будем предельно бдительны в отношении любых свидетельств, указывающих на нарушение Акта о цифровых услугах. Мы без промедления воспользуемся всеми имеющимися у нас инструментами, включая использование предусмотренных DSA промежуточных мер для защиты граждан ЕС от серьезного вреда», — заключил еврокомиссар.

Промежуточные меры, о которых упомянул Бретон, могут подразумевать штраф в размере до 10% годового оборота интернет-платформы и ее временную блокировку в ЕС. На основании DSA Еврокомиссия может наложить эти ограничения без решения суда.

Интервью Трампа Илону Маску должно выйти в соцсети X 12 августа в 20:00 по времени Восточного побережья США (13 августа в 04:00 мск).

Маск в ответ на пост еврокомиссара сравнил его с персонажем из комедийного фильма «Монти Пайтон».

«Тьерри всегда напоминает мне французского насмешника из фильма «Монти Пайтон», — написал Маск, комментируя письмо.