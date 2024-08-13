Трамп допустил, что Китай опередит США по объемам ядерных арсеналов

Трамп: Китай может догнать и даже перегнать США по объемам ядерных арсеналов

Раньше Китай существенно отставал от России и США, однако нынешний темп наращивания вооружений показывает, что он способен догнать и перегнать Соединенные Штаты, считает Трамп

Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США по этому показателю, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице бизнесмена в X.

«Россия и США первые, и мы были условно наравне, а Китай — далеко позади. Но они развиваются так быстро, что я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас», — считает бывший президент США.

Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая, полагает Трамп.

«[Бывший президент США Барак] Обама и [действующий глава государства Джо] Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения [интересов] России и Китая», — добавил он.

По мнению Трампа, США нужен «умный президент», который был бы способен противостоять им. «Тогда эти страны не угрожали бы нам, поскольку нуждались бы в нас», — отметил политик.

Для США намного больше опасны внутренние угрозы, нежели чем те, которые исходят из-за рубежа, в частности от Китая или России, считает экс-президент. «Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели чем русские или китайцы», — сказал он Маску.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на конец ноября 2023 года Китай располагал 410 ядерными боеголовками (Россия и США — 4489 и 3708 единиц соответственно).

В июне институт отчитался о росте числа разработок в этой сфере, отметив, что ядерные державы все больше опираются на концепцию ядерного сдерживания. По оценке экспертов, в течение последнего года все девять ядерных держав — пять официальных (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и четыре неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) — развернули новые ядерные вооружения. Китай, в частности, увеличил число боеголовок до 500, и его арсенал продолжит расти, отмечали аналитики.

Администрации Трампа и экс-президента США Барака Обамы, а также действующего главы государства Джо Байдена делали значительные инвестиции в пополнение ядерного арсенала США. Благодаря им только в 2023 году Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA, подчиняется американскому Минэнерго) смогло поставить более 200 модернизированных ядерных боеприпасов Пентагону, говорила глава организации Джилл Хруби. Эта поставка стала крупнейшей с момента окончания холодной войны.