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Выборы президента США ,  
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Трамп связал выход Байдена из предвыборной гонки с переворотом

Трамп: Байден вышел из предвыборной гонки в результате переворота
Сюжет
Выборы президента США
По мнению Трампа, Байдена заставили выйти из гонки демократы, хотя он не хотел этого делать. Отказаться он переизбрания его призывали десятки конгресссменов. Сам он объяснял решение в том числе интересами партии

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота, заявил его предшественник и кандидат в президенты страны Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице последнего в X.

Трамп назвал решение Джо Байдена выйти из президентской гонки «переворотом президента США».

«Это был переворот [против] президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить, и они сказали: «Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому», — сказал он Маску.

По его мнению, Байдена из гонки вытеснила Демократическая партия. Вице-президент Камала Харрис заменившая его в качестве кандидата от демократов, по мнению Трампа, «так же плоха, как Байден».

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Джо Байден

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидалось, что Байден станет одним из основных кандидатов и претендентом на пост от Демократической партии. Однако после того, как он выступил на дебатах с Трампом, в стране начались дискуссии о целесообразности его переизбрания.

С призывами к Байдену отказаться от выдвижения в частности, выступали десятки конгрессменов и высокопоставленные политики, такие как бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Как сообщил CNN со ссылкой на собственные источники, в приватной беседе она заявила главе государства, что из-за отказа выходить из президентской гонки тот может «уничтожить» шансы демократов на ноябрьских выборах в палату представителей. Выборы в обе палаты конгресса, как и президентские, запланированы на 5 ноября.

Байден в конце июля объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. В обращении к нации он заявил, что это решение продиктовано интересами Демократической партии и страны. Демократы впоследствии избрали своим кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис. Претендентом на пост самой Харрис и ее напарником в гонке будет губернатор Миннесоты Тим Уолтц.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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