Трамп связал выход Байдена из предвыборной гонки с переворотом

По мнению Трампа, Байдена заставили выйти из гонки демократы, хотя он не хотел этого делать. Отказаться он переизбрания его призывали десятки конгресссменов. Сам он объяснял решение в том числе интересами партии

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота, заявил его предшественник и кандидат в президенты страны Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску. Трансляция шла на странице последнего в X.

Трамп назвал решение Джо Байдена выйти из президентской гонки «переворотом президента США».

«Это был переворот [против] президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить, и они сказали: «Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому», — сказал он Маску.

По его мнению, Байдена из гонки вытеснила Демократическая партия. Вице-президент Камала Харрис заменившая его в качестве кандидата от демократов, по мнению Трампа, «так же плоха, как Байден».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидалось, что Байден станет одним из основных кандидатов и претендентом на пост от Демократической партии. Однако после того, как он выступил на дебатах с Трампом, в стране начались дискуссии о целесообразности его переизбрания.

С призывами к Байдену отказаться от выдвижения в частности, выступали десятки конгрессменов и высокопоставленные политики, такие как бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Как сообщил CNN со ссылкой на собственные источники, в приватной беседе она заявила главе государства, что из-за отказа выходить из президентской гонки тот может «уничтожить» шансы демократов на ноябрьских выборах в палату представителей. Выборы в обе палаты конгресса, как и президентские, запланированы на 5 ноября.

Байден в конце июля объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. В обращении к нации он заявил, что это решение продиктовано интересами Демократической партии и страны. Демократы впоследствии избрали своим кандидатом действующего вице-президента Камалу Харрис. Претендентом на пост самой Харрис и ее напарником в гонке будет губернатор Миннесоты Тим Уолтц.