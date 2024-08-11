Харрис обошла Трампа в опросе об «экономическом доверии»

Перевес в пользу Харрис составил 1 п.п. — ей в экономике доверяют 42% опрошенных, а Трампу — 41%. Вместе с тем большинство избирателей сочли, что Харрис должна оказаться от экономического курса Байдена

Камала Харрис (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Американские избиратели в большей степени доверяют вице-президенту США Камале Харрис в экономической сфере, чем экс-главе государства Дональду Трампу, пишет Financial Times со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно со Школой бизнеса Росса Мичиганского университета.

Оба политика претендуют на пост главы государства. Перевес между ними составил 1 п.п. — доверие Харрис в экономических вопросах выразили 42% респондентов, а Трампу — 41%.

По оценке Financial Times, кандидат в президенты от демократов (до Харрис потенциальным претендентом на должность был действующий глава государства Джо Байден) опережал Трампа в течение всего года с тех пор, как исследование было проведено впервые.

Показатель доверия Трампу не изменился по сравнению с двумя предыдущими месяцами, когда проводился аналогичный опрос. Вместе с тем показатель Харрис на 7 п.п. превысил цифру, достигнутую в июле Байденом. В целом ее работу также поддержали больше избирателей, чем работу Байдена (46% против 41%).

В то же время 60% опрошенных считают, что Харрис должна полностью отказаться от следования экономическому курсу Байдена в случае избрания либо внести в него «серьезные изменения».

Кроме того, опрос показал, что скрытая экономическая нестабильность, влияющая на жизнь части электората, может быть выгодна Трампу. Так, мнение, что они жили бы «гораздо» или «несколько» лучше, если бы тот вновь занял пост президента, выразили 42% опрошенных. Аналогичное мнение в отношении Харрис выразили 33% респондентов. Трамп неоднократно критиковал работу действующей администрации в сфере борьбы с инфляцией.

О том, что возможное замедление экономики США может помешать избранию Харрис и, напротив, помочь Трампу, ранее писала и The Economist. Издание связало это с тем, что некоторые избиратели могут обвинить в экономических проблемах правительство демократов.

Однако, по данным издания на 10 августа, шансы Харрис на избрание были выше, чем у Трампа: ее поддерживали в среднем 47,5% избирателей, а экс-президента — 45,8%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп на них выдвинут кандидатом от республиканцев, а Харрис — от демократов.