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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о надежде «поладить» с Путиным в случае победы на выборах

Трамп заявил о надежде «снова поладить» с Путиным в случае победы на выборах
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Выборы президента США

Экс-президент США и кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску, что надеется «поладить» с президентом России Владимиром Путиным, если будет вновь избран президентом. Трансляция шла на странице Маска в X.

«Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

По словам Трампа, когда он возглавлял американскую администрацию, то «очень хорошо знал» президента России и поддерживал с ним хорошие отношения. «У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на заговор (о якобы связях Трампа с Россией. — РБК), который длился около двух лет <…>. Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — сказал экс-президент США.

Он отметил, что считает Путина «хорошим переговорщиком». Действующий президент США Джо Байден, по его мнению, «совершил глупость», допустив прием Украины в НАТО

Трамп официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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