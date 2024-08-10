Алаудинов обвинил «командование штабов НАТО» в руководстве атакой ВСУ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что атакой украинских военных на Курскую область руководило «командование штабов непосредственно блока НАТО». Об этом он сказал в разговоре с основателем проекта WarGonzo Семеном Пеговым.

«Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», — убежден он.

До этого Алаудинов говорил, что Вооруженные силы Украины бросили на этот прорыв все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить». «Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял. Потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными», — пояснял он. Генерал уверен, что у российских военных достаточно сил и средств, чтобы остановить украинские войска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал подождать «два-три дня» — и «будут хорошие результаты».

Бои в приграничных районах Курской области идут с 6 августа. Минобороны накануне заявило, что российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России и «пресекают попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории» на курском направлении. Днем ранее ведомство утверждало, что продвижение противника в Судженском и Кореневском районах не допущено.