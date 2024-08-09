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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил о готовности армии России остановить ВСУ под Курском

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские вооруженные силы обладают достаточными силами и средствами, чтобы остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении, заявил ТАСС замглавы военно-политического управления армии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас (у армии. — РБК) достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника», — сказал он.

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Ранее он говорил, что ситуация в Курской области в целом не является критической, и опроверг утверждения, что украинские военные готовятся «жестко» оборонять уже занятые населенные пункты.

«Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял, потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов», — сказал тогда Алаудинов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день после нападения глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено.

Курские власти за последние двое суток неоднократно сообщали об обстрелах, раненых и погибших. С приграничных территорий, по словам врио главы региона Алексея Смирнова, выехали несколько тысяч человек. Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС.

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