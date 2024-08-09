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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу

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Военная операция на Украине
В Минобороны сообщили, что ВСУ, понеся потери, пытались эвакуироваться с береговой линии, но огнем артиллерии и ПТУР две лодки были уничтожены. 6 августа Сальдо сообщал об отражении попытки высадки ВСУ на Тендровской косе

Минобороны сообщило о срыве попытки ВСУ высадиться на Кинбурнскую косу
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Вооруженные силы России предотвратили попытку высадки диверсионной группы центра специальных операций ВМС Украины на Кинбурнскую косу, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ при этой попытке и эвакуации составили 12 человек и две лодки, заявили в ведомстве. В Минобороны уточнили, что первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях, а те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения.

Понеся большие потери, украинские силы пытались эвакуироваться с береговой линии, но огнем артиллерии и ПТУР две лодки ВСУ были уничтожены, пишут в ведомстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что попытка высадки произошла около 4:00 мск 9 августа. По его словам, ВСУ использовали четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — огневой поддержки, на которых находились 16 человек.

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Фото:Александр Река / ТАСС

По данным Сальдо, было уничтожено три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ПТУР.

Кинбурнская коса — это песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова. Его восточная часть расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная — в Николаевском районе Николаевской области. С севера ее омывает Днепровско-Бугский лиман, а с юга — Черное море. Длина Кинбурнской косы около 40 км, ширина — 8–10 км.

Херсонская область вошла в состав России вместе с Запорожской областью, ЛНР и ДНР по итогам проведенных там референдумов в сентябре 2022 года. В ноябре того же года Сальдо заявлял о полном контроле российскими силами Кинбурнской косы.

6 августа губернатор сообщил о попытке ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. По его словам, в атаке было задействовано 12 катеров, из них восемь с диверсантами, а четыре огневой поддержки. Российские силы отразили попытку высадки, в результате три лодки были уничтожены, а остальные отступили.

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Георгий Смирнов
Минобороны Владимир Сальдо Херсонская область ВСУ
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