Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение двух-трех дней

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская армия в Курской области покажет успехи в ближайшее время, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров агентству «Чечня сегодня».

«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», — сказал Кадыров.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день после нападения глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено.

В Курской области находятся бойцы чеченского спецназа «Ахмат». Командир спецназа Апты Алаудинов заявил, что российская армия обладает достаточными средствами и силами, чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.

Ранее Алаудинов сказал, что ситуация в Курской области в целом не критическая. Он опроверг утверждения, что украинские военные готовятся «жестко» оборонять уже занятые населенные пункты. Командир «Ахмата» подчеркнул, что россияне привыкли «воевать с противником, выбивать противника и уничтожать его». По его мнению, в атаке на Курскую область ВСУ сконцентрировали все свои ресурсы.