Минобороны сообщило о переброске военной техники в Курскую область
Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений для наращивания сил, ведущих боевые действия с ВСУ в Суджанском районе Курской области. Ранее военное ведомство сообщило об остановке продвижения ВСУ на этом направлении.
«В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КАМАЗ», — говорится в сообщении.
Также кадры с движением техники в сторону курского приграничья опубликовал телеканал «Звезда». На них видны погруженные самоходные артиллерийские установки (САУ), бронемашины и РСЗО.
Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Ранее сегодня Минобороны отчиталось, что потери ВСУ за сутки составили 280 военнослужащих, а за все время боевых действий на курском направлении — 945 человек и десятки единиц бронетехники. Российская армия била по «живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи», уточняли в министерстве.
Глава Генштаба России Валерий Герасимов еще 7 августа доложил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки «захват участка территории Суджанского района». По данным на вечер 8 августа, в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Количество погибших неизвестно.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия