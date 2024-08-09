Минобороны сообщило о переброске военной техники в Курскую область

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Минобороны опубликовало кадры с переброской бронетехники в сторону границы

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Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений для наращивания сил, ведущих боевые действия с ВСУ в Суджанском районе Курской области. Ранее военное ведомство сообщило об остановке продвижения ВСУ на этом направлении.

«В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КАМАЗ», — говорится в сообщении.

Также кадры с движением техники в сторону курского приграничья опубликовал телеканал «Звезда». На них видны погруженные самоходные артиллерийские установки (САУ), бронемашины и РСЗО.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. Ранее сегодня Минобороны отчиталось, что потери ВСУ за сутки составили 280 военнослужащих, а за все время боевых действий на курском направлении — 945 человек и десятки единиц бронетехники. Российская армия била по «живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи», уточняли в министерстве.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов еще 7 августа доложил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Он называл целью атаки «захват участка территории Суджанского района». По данным на вечер 8 августа, в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Количество погибших неизвестно.