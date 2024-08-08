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Военная операция на Украине ,  
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Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. По словам Алаудинова, ВСУ на этот прорыв бросили все свои резервы и после этого им уже «нечего будет нам противопоставить»
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Ситуация в Курской области в целом не является критической, «ничего сверхъестественного не произошло», заявил в своем телеграм-канале замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он опроверг утверждения о том, что украинские военные готовятся «жестко» оборонять уже занятые населенные пункты.

«Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял. Потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными. Потом уже технику выгнал и уже зашел напрямую на территорию», — рассказал командир «Ахмата».

Также командир «Ахмата» подчеркнул, что россияне привыкли «воевать с противником, выбивать противника и уничтожать его». По его мнению, в атаке на Курскую область ВСУ сконцентрировали все свои ресурсы. «Как только мы уничтожим эти ресурсы, я больше чем уверен, что дальше уже им нечего будет нам противопоставить. А фронт уже посыпался», — отметил Алаудинов.

«У этого события [прорыва ВСУ в Курскую область] есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что верховный главнокомандующий [Владимир Путин] примет соответствующее решение. И, наверное, не нам с вами судить об этом и разгонять все эти разговоры. Самое легкое — это кричать, почему что-то произошло не так», — добавил он. Вместе с этим он отметил, что в ходе боев погибли и российские военнослужащие

В Курской области седьмой раз за день объявили опасность ракетной атаки
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день после нападения глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек. Ранее сегодня Минобороны отчиталось, что потери противника составили 660 человек и 82 единицы бронетехники (из них восемь танков).

Курские власти за последние двое суток неоднократно сообщали об обстрелах, раненых и погибших. С приграничных территорий, по словам врио главы региона Алексея Смирнова, выехали несколько тысяч человек. Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. По данным Минздрава на вечер 7 августа, ранения в результате атаки получил 31 человек, в том числе шесть детей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
"Ахмат" Апты Алаудинов ВСУ наступление Курская область погибшие
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