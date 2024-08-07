Военный суд отклонил жалобу генерала Попова на домашний арест

Адвокаты генерала Попова обжаловали срок домашнего ареста, посчитав, что суд не учел ходатайство Следственного комитета о смягчении ему меры пресечения. Следователь заявил, что «ситуация не критична»

Иван Попов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд не стал менять решение по домашнему аресту генерал-майора Ивана Попова.

Ранее защита сообщала, что согласна с тем, чтобы генерала перевели под домашний арест, но она была недовольна сроками. «Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — заявлял его адвокат Сергей Буйновский.

По словам Буйновского, суд установил срок домашнего ареста самостоятельно, не приняв во внимание ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения. Представитель следствия сказал ТАСС, что суть его ходатайства не противоречит нормам законодательства, «ситуация не критична, как говорится, два юриста — три мнения».

Генерала Попова заключили под стражу 17 мая, а 15 июля смягчили меру пресечения. Его обвинили в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), расследование связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 105 млн руб., предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По делу проходит бизнесмен Сергей Моисеев.

Еще одним фигурантом был генерал-лейтенант Олег Цоков, который погиб летом 2023 года в результате удара по Бердянску ракетами Storm Shadow. ТАСС называл основным доказательством перевод более 1 млн руб. с карты Цокова на карту Попова. Расследование против Цокова прекратили в начале июля. Попов отрицает свою вину, по его словам, у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет».