Суд отпустил генерала Попова под домашний арест
В понедельник, 15 июля, 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании домашнего ареста как меры пресечения генералу Ивану Попову, передает корреспондент РБК.
Генерала отпустили из-под стражи в зале суда.
Это было уже второе ходатайство военного следствия о переводе задержанного под домашний арест. Первое было подано еще в мае, но суд его отклонил. Ходатайство защиты о переводе генерала под домашний арест также было ранее отклонено.
Военный был задержан, а 17 мая арестован. Генерала обвинили в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Расследование связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
По версии следствия, Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб в ходе военной операции, ему было присвоено звание Героя России посмертно, расследование против него было прекращено. Бизнесмен Моисеев находится в СИЗО, ходатайство о переводе его под домашний арест также будет рассмотрено 15 июля.
Попов отрицает свою вину и настаивает, что у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет».
Генерал возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала спецоперации на Украине. Прошлым летом было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности.
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