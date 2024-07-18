Освободившийся из СИЗО генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста
Генерал-майор Иван Попов, которого освободили из СИЗО, обжаловал установленный военным судом срок домашнего ареста, рассказал ТАСС его адвокат Сергей Буйновский. Поступление жалобы подтвердили в суде.
«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — заявил защитник.
По его словам, суд установил срок домашнего ареста самостоятельно, не приняв во внимание ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения. Такой шаг нарушает нормы уголовно-процессуального кодекса, подчеркнул Буйновский.
После начала спецоперации на Украине генерал-майор Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении. Ему предъявили обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 292 — служебный подлог, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- ч. 4 ст. 159 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Следствие считает, что Попов похитил металлоконструкции на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Генерал вину не признает. По его словам, у него «за душой ничего нет» и он «не вылезал из окопов».
17 мая генерала арестовали. 15 июля 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании домашнего ареста до 11 октября в качестве меры пресечения. Попова отпустили из-под стражи в зале суда, он будет находиться под домашним арестом в квартире в районе Сокольники в Москве.
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