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Палестино-израильский конфликт ,  
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США направили на Ближний Восток истребители и корабли для помощи Израилю

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

США направляют на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы для поддержки обороны Израиля. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, которое опубликовало ведомство.

"Министерство обороны США продолжает предпринимать шаги для снижения вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана, его партнеров и подконтрольных ему сил", - сказано в сообщении.

В частности, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln должна заменить группу USS Theodore Roosevelt, которая находится в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM).

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин также поручил направить в регион дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать противоракетную оборону, в зоны ответственности CENTCOM и Европейского командования США (USEUCOM). Кроме того, Пентагон примет меры по повышению готовности американских войск к развертыванию дополнительной наземной противоракетной обороны, отметила Сингх.

Остин также поручил направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей. Самолеты должны усилить возможности США по поддержке обороны Израиля за счет авиации, сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в Средиземном море уже развернуты американские подразделения, в том числе экспедиционное подразделение морской пехоты авианосца USS WASP.

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