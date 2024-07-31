Лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием» за убийство Хании

Хания был убит в результате прямого попадания ракеты по месту, где он остановился в Тегеране. В ХАМАС обвинили в ударе Израиль, однако тот причастность не признавал. Хаменеи пообещал «создать почву для сурового наказания» Израиля

Али Хаменеи (Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Израиль понесет суровое наказание за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи.

По его словам, Хания принял мученическую смерть от рук «преступного сионистского режима. «Мы считаем своим долгом создать почву для сурового наказания для себя и отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», — сказал Хаменеи.

О том, что Тегеран «заставит пожалеть о содеянном террористов-оккупантов», убивших Ханию, ранее также заявил недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Вместе с этим вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми отметил, что палестинское сопротивление имеет полное право «наказать исполнителей» убийства лидера ХАМАС.

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране. В ХАМАС заявили, что глава политбюро участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне, 30 июля. Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

В Армии обороны Израиля комментировать смерть Хании отказались. При этом израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху (от правой партии «Оцма Йехудит») назвал его смерть «правильным способом очистить мир от грязи». Как отмечает The Times of Israel, Элияху стал первым израильским высокопоставленным чиновником, который намекнул, что за убийством одного из лидеров ХАМАС стоит Израиль.

Как отмечает CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых участников переговоров о прекращении огня и освобождении заложников. Убийство главы политбюро ХАМАС уже осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, МИДы Турции, Ирана и России. «В очередной раз настоятельно призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе и спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию», — говорилось в сообщении российского министерства.