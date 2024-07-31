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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием» за убийство Хании

Лидер Ирана Хаменеи: Израиль понесет суровое наказание за убийство Исмаила Хании
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Хания был убит в результате прямого попадания ракеты по месту, где он остановился в Тегеране. В ХАМАС обвинили в ударе Израиль, однако тот причастность не признавал. Хаменеи пообещал «создать почву для сурового наказания» Израиля
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Израиль понесет суровое наказание за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил верховный лидер государства аятолла Али Хаменеи.

По его словам, Хания принял мученическую смерть от рук «преступного сионистского режима. «Мы считаем своим долгом создать почву для сурового наказания для себя и отомстить за кровь того, кто принял мученическую смерть на территории Исламской Республики», — сказал Хаменеи.

О том, что Тегеран «заставит пожалеть о содеянном террористов-оккупантов», убивших Ханию, ранее также заявил недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан. Вместе с этим вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми отметил, что палестинское сопротивление имеет полное право «наказать исполнителей» убийства лидера ХАМАС.

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Исмаил&nbsp;Хания

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране. В ХАМАС заявили, что глава политбюро участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне, 30 июля. Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

В Армии обороны Израиля комментировать смерть Хании отказались. При этом израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху (от правой партии «Оцма Йехудит») назвал его смерть «правильным способом очистить мир от грязи». Как отмечает The Times of Israel, Элияху стал первым израильским высокопоставленным чиновником, который намекнул, что за убийством одного из лидеров ХАМАС стоит Израиль.

Как отмечает CNN, Хания отвечал за международные отношения ХАМАС и был одним из ключевых участников переговоров о прекращении огня и освобождении заложников. Убийство главы политбюро ХАМАС уже осудили глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, МИДы Турции, Ирана и России. «В очередной раз настоятельно призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе и спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию», — говорилось в сообщении российского министерства.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Исмаил Хания ХАМАС Израиль Иран Али Хаменеи убийство наказание
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