Зеленский сообщил о поставке на Украину системы ПВО Patriot из Германии

На Украину доставили еще одну систему Patriot из Германии

На Украину прибыла одна система ПВО Patriot из Германии, сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Мы уже можем сказать, что наша противовоздушная оборона усилена. Немецкая система Patriot прибыла на Украину, и я хотел бы поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг», — сказал глава государства.

В апреле Зеленский рассказал о нехватке 25 комплексов для защиты воздушного пространства страны и боеприпасов для нового контрнаступления.

В том же месяце Берлин поставил Киеву несколько комплексов Patriot и ракеты к ним. В июне Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине четвертый комплекс. 5 июля немецкий посол Мартин Егер сообщил, что на Украину прибыл третий ЗРК Patriot из Германии.

Financial Times писала в июне, что Киев может получить еще восемь систем Patriot из Израиля.

МИД России, комментируя возможное использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России, назвал это эскалацией и пообещал, что все угрозы будут нейтрализованы.