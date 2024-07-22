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Военная операция на Украине ,  
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На Украину доставили еще одну систему Patriot из Германии

Зеленский сообщил о поставке на Украину системы ПВО Patriot из Германии
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Военная операция на Украине

На Украину прибыла одна система ПВО Patriot из Германии, сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Мы уже можем сказать, что наша противовоздушная оборона усилена. Немецкая система Patriot прибыла на Украину, и я хотел бы поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг», — сказал глава государства.

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Политика
ПВО Patriot

В апреле Зеленский рассказал о нехватке 25 комплексов для защиты воздушного пространства страны и боеприпасов для нового контрнаступления.

В том же месяце Берлин поставил Киеву несколько комплексов Patriot и ракеты к ним. В июне Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине четвертый комплекс. 5 июля немецкий посол Мартин Егер сообщил, что на Украину прибыл третий ЗРК Patriot из Германии.

Financial Times писала в июне, что Киев может получить еще восемь систем Patriot из Израиля.

МИД России, комментируя возможное использование переданных Украине зенитных ракетных систем Patriot над территорией России, назвал это эскалацией и пообещал, что все угрозы будут нейтрализованы.

Теги
Владимир Зеленский Украина Германия Patriot ЗРК Patriot поставки оружия
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