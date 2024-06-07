Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине еще один Patriot

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot (Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press)

Германия изучает возможность передать Украине четвертый зенитно-ракетный комплекс Patriot, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Окончательное решение еще не принято, уточняет агентство.

По информации Bloomberg, Берлин «активно прилагает усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика конфликта изменилась в пользу России».

Комплекс Patriot был разработан в США в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, более поздние модификации позволяли бороться в том числе с ракетами. Принятый на вооружение в 2001 году, Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км.

Patriot — самая дорогая система ПВО, которая есть у Украины. Одна батарея стоит около $1 млрд, а одна ракета — почти $4 млн. Минобороны России не раз докладывало о нанесении ударов по системам.

Ранее Германия поставила Киеву несколько комплексов Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о нехватке 25 комплексов для защиты воздушного пространства страны и боеприпасов для нового контрнаступления. Он также признавал, что без западной помощи Украина будет терять людей и территории. В конце мая министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на сумму €500 млн.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.