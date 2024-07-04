NYT рассказала, как для Украины соберут еще одну Patriot по частям

По одной системе ПВО обещали предоставить Киеву США, Румыния, Германия и Италия. Пятую союзники решили полностью собрать из фрагментов, полученных со всей Европы, пишет газета. Россия осуждает поставку военной техники Украине

ПВО Patriot (Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press)

Европейские страны собирают для Украины одну батарею системы ПВО Patriot из частей, разбросанных по всему континенту, пишет газета The New York Times.

Так, радар и три пусковые установки обещали поставить Нидерланды, несколько ракет-перехватчиков поступит от коалиции из четырех стран во главе с Германией. Киев также получит мобильный комплекс управления огнем, но какая страна его предоставит, чиновники не уточняют. Поставки дополнительных ракет и пусковых установок, а также обучение украинских военнослужащих управлению Patriot возьмут на себя восемь стран, пишет издание.

«У нас есть все фрагменты пазла», — отметила ушедшая в отставку министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. «Мы просто должны сложить их вместе», — добавила она.

Украинский президент Владимир Зеленский в апреле сообщал, что Киеву нужно как минимум семь батарей Patriot для отражения атак по всей стране. Президент США Джо Байден позднее заявлял, что в ближайшее время Украине будут переданы пять западных систем ПВО: по одной обещали предоставить сами Соединенные Штаты, а также Румыния, Германия и Италия. Пятую европейские союзники Киева решили полностью собрать из фрагментов, поступивших со всей Европы. «У нас у всех ограничены возможности. Но если мы объединим усилия, думаю, мы сможем это осуществить», — уверена Оллонгрен, предложившая такой план. В нидерландском правительстве заверили, что продолжат эти усилия под руководством нового министра обороны Рубена Брекельманса, который вступил в должность на этой неделе.

Системы ПВО Patriot, согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), есть у семи стран НАТО — у Швеции, Нидерландов, Германии, Греции, Польши, Румынии и Испании. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус в июне заявлял, что у Берлина нет возможности предоставить Украине больше трех Patriot, поскольку это уже составляет четверть от имеющихся у бундесвера систем. Накануне Минобороны США объявило о выделении Украине военной помощи на общую сумму более $2,3 млрд. Средства пойдут в том числе на закупку ракет для комплексов Patriot и NASAMS.

На прошлой неделе украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получит три системы ПВО Patriot от Румынии, Германии и Нидерландов, его слова приводит УНИАН.

Владимир Путин, комментируя поставки на Украину Patriot, утверждал, что российские военные «пощелкают» и их.