NYT рассказала, как для Украины соберут еще одну Patriot по частям
Европейские страны собирают для Украины одну батарею системы ПВО Patriot из частей, разбросанных по всему континенту, пишет газета The New York Times.
Так, радар и три пусковые установки обещали поставить Нидерланды, несколько ракет-перехватчиков поступит от коалиции из четырех стран во главе с Германией. Киев также получит мобильный комплекс управления огнем, но какая страна его предоставит, чиновники не уточняют. Поставки дополнительных ракет и пусковых установок, а также обучение украинских военнослужащих управлению Patriot возьмут на себя восемь стран, пишет издание.
«У нас есть все фрагменты пазла», — отметила ушедшая в отставку министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. «Мы просто должны сложить их вместе», — добавила она.
Украинский президент Владимир Зеленский в апреле сообщал, что Киеву нужно как минимум семь батарей Patriot для отражения атак по всей стране. Президент США Джо Байден позднее заявлял, что в ближайшее время Украине будут переданы пять западных систем ПВО: по одной обещали предоставить сами Соединенные Штаты, а также Румыния, Германия и Италия. Пятую европейские союзники Киева решили полностью собрать из фрагментов, поступивших со всей Европы. «У нас у всех ограничены возможности. Но если мы объединим усилия, думаю, мы сможем это осуществить», — уверена Оллонгрен, предложившая такой план. В нидерландском правительстве заверили, что продолжат эти усилия под руководством нового министра обороны Рубена Брекельманса, который вступил в должность на этой неделе.
Системы ПВО Patriot, согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), есть у семи стран НАТО — у Швеции, Нидерландов, Германии, Греции, Польши, Румынии и Испании. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус в июне заявлял, что у Берлина нет возможности предоставить Украине больше трех Patriot, поскольку это уже составляет четверть от имеющихся у бундесвера систем. Накануне Минобороны США объявило о выделении Украине военной помощи на общую сумму более $2,3 млрд. Средства пойдут в том числе на закупку ракет для комплексов Patriot и NASAMS.
На прошлой неделе украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получит три системы ПВО Patriot от Румынии, Германии и Нидерландов, его слова приводит УНИАН.
Владимир Путин, комментируя поставки на Украину Patriot, утверждал, что российские военные «пощелкают» и их.