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Политика ,  
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Посол ФРГ сообщил о доставке на Украину третьего ЗРК Patriot из Германии

ЗРК &laquo;Patriot&raquo;
ЗРК «Patriot» (Фото: Axel Heimken / Global Look Press)

Украина получила третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии, сообщил посол ФРГ в стране Мартин Егер на странице диппредставительства в соцсети Х.

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ПВО Patriot

«На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии…», — написал дипломат. Украинский экипаж успешно прошел подготовку по управлению системой в Германии, подчеркнул Егер.

По его словам, комплекс усилит защиту украинского населения и инфраструктуры от угроз с воздуха.

4 июля газета The New York Times сообщила о подготовке для Украины единой батареи системы ПВО Patriot из частей, разбросанных по всему континенту.

Радар и три пусковые установки пообещали поставить Нидерланды, ракеты-перехватчики должна отправить коалиция из четырех стран во главе с Германией. По данным издания, восемь стран обучат украинских военных управлению комплексом Patriot.

В конце июня украинский президент Владимир Зеленский заявил о неспособности ЗРК Patriot защищать территорию страны от российских корректируемых авиабомб (КАБ).

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot, писала британская газета Financial Times. Действия стран еще не согласованы, подчеркнуло издание, однако вероятна отправка Patriot из Израиля в США, а затем на Украину.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что если Украина получит более сложные и дальнобойных вооружения, может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая отодвинет инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

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