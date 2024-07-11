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Военная операция на Украине ,  
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СВР опубликовала донесение о планах Франции отправить на Украину военных

СВР опубликовала донесение о планах Франции отправить 2 тыс. военных на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала донесение одного из своих резидентов о готовности Парижа отправить французских военных на Украину. Документ опубликовал журнал «Разведчик».

Шифрограмму 19 марта 2024 года передал резидент под псевдонимом Феликс.

«Французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Во французской армии обеспокоены ростом числа погибших в ходе боевых действий на Украине французов, отмечается в донесении.

Премьер Франции рассказал о перспективах отправки инструкторов на Украину
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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В феврале 2024 года Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отметил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

В начале мая Макрон назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы от Украины. В российском МИДе пообещали, что ответ Москвы на такие действия будет не только политическим. 27 мая главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну.

В конце мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции. В Париже официально не заявляли об этом решении. Глава МИД России Сергей Лавров заявил об основаниях полагать, что французские инструкторы уже работают на Украине.

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