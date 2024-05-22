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Военная операция на Украине ,  
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В МИД пообещали не только политический ответ на отправку войск на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Ответ России в случае отправки французских войск на Украину будет не только политическим, заявил в интервью «РИА Новости» директор первого европейского департамента МИДа Артем Студенников.

«Ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости», — сказал он.

По словам Студенникова, хотя слова Макрона не находят широкой поддержки у французских союзников, Россия не может относиться к таким заявлениям не всерьез. Он выразил надежду, что у властей возьмет верх «если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».

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Политика
Фото:Melissa Sue Gerrits / Getty Images

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину. Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Слова Макрона раскритиковали как в России, так и на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска. В Кремле ранее допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западного контингента.

В начале мая Макрон в интервью The Economist назвал два условия для отправки западных войск на Украину: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Москва сочла условия опасными.

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МИД Россия Украина Франция Эмманюэль Макрон военный контингент
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