Лавров назвал французских военных на Украине законной целью для России
Французские военнослужащие на Украине безотносительно их статуса представляют законную цель для российских военных. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Республике Конго.
По словам министра, есть основания полагать, что французские инструкторы уже работают на Украине.
«Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или <...> просто наемниками, они представляют законную цель для наших вооруженных сил», — отметил Лавров.
В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину.
Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран, включая США и Германию, раскритиковали заявление Макрона.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в феврале отмечал, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.
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