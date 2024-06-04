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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал французских военных на Украине законной целью для России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Philipp Guelland / Getty Images
Фото: Philipp Guelland / Getty Images

Французские военнослужащие на Украине безотносительно их статуса представляют законную цель для российских военных. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Республике Конго.

По словам министра, есть основания полагать, что французские инструкторы уже работают на Украине.

«Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или <...> просто наемниками, они представляют законную цель для наших вооруженных сил», — отметил Лавров.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину.

Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран, включая США и Германию, раскритиковали заявление Макрона.

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Эмманюэль Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в феврале отмечал, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.

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Сергей Лавров пресс-конференция наемничество Франция Конго
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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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