Лавров назвал французских военных на Украине законной целью для России

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Французские военнослужащие на Украине безотносительно их статуса представляют законную цель для российских военных. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Республике Конго.

По словам министра, есть основания полагать, что французские инструкторы уже работают на Украине.

«Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или <...> просто наемниками, они представляют законную цель для наших вооруженных сил», — отметил Лавров.

В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку французских войск на Украину.

Позднее он не исключил и проведение наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран, включая США и Германию, раскритиковали заявление Макрона.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявил, что на территории страны не нужны иностранные войска.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в феврале отмечал, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.