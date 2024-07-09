Яснобродовка расположена вблизи Карловского водохранилища и села Уманского, о взятии которого Минобороны отчиталось неделей ранее. Также военное ведомство сообщило о занятии «более выгодных рубежей» в районе села Островское (ДНР)

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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Яснобродовка на авдеевском направлении в ДНР, сообщило Минобороны.

Яснобродовка расположена вблизи села Уманского, о взятии которого российское военное ведомство отчиталось 2 июля. Яснобродовка также находится в непосредственной близости от Карловского водохранилища и примерно в 15 км к западу от Авдеевки.

С начала года российское Минобороны отчиталось о десятках взятых под контроль населенных пунктах в ДНР. Так, на пути к Яснобродовке были заняты Авдеевка (17 февраля), Орловка (19 марта), Тоненькое (21 марта), Первомайское (13 апреля) и Нетайлово (27 мая).

Также в сегодняшней сводке министерство сообщило о занятии «более выгодных рубежей» в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва (ЛНР) и Торское (ДНР). Были нанесены поражения живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское (ДНР).

Всего с начала проведения спецоперации, по подсчетам Минобороны, уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27441 беспилотный летательный аппарат, 542 зенитных ракетных комплекса, 16536 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11618 орудий полевой артиллерии и минометов, 23490 единиц специальной военной автомобильной техники.