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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Первомайского в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Первомайского в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Село Первомайское в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Оно расположено в 83 км от Донецка. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на авдеевском направлении составили до 235 человек
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Первомайское в ДНР, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Село Первомайское расположено в Ясиноватском районе, в 83 км от Донецка. По состоянию на 2001 год численность населения составляла 2208 человек.

По данным Минобороны, за минувшие сутки на авдеевском направлении также отразили восемь контратак шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское в ДНР.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, добавили в ведомстве.

6 апреля главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский называл непростой ситуацию в районе Первомайского. В конце марта российское Минобороны сообщало об улучшении позиций на авдеевском направлении. Позднее советник главы ДНР Ян Гагин заявил о быстром продвижении российских войск на этом направлении и ежедневных потерях ВСУ укрепрайонов.

В последние недели Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль таких сел, как Орловка, Тоненькое и Водяное в ДНР.

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Теги
Юлия Овчинникова
Минобороны Россия Украина ДНР
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