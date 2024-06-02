Российская армия взяла Уманское в ДНР

Село Уманское располагается в 11 км от Авдеевки и 15 км от окраин Донецка. Ранее Минобороны отчиталось о взятии села Андреевка в ДНР к югу от Артемовска

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Группировка войск «Центр» заняла населенный пункт Уманское в ДНР, сообщили в Минобороны.

Уманское — село в ДНР. По переписи 2001 года в нем жили 176 человек. Оно расположено примерно в 11 км к западу от Авдеевки, и 15 км к северо-западу от окраин Донецка.

В районе населенного пункта Раздоловка в ДНР российские силы отразили контратаку 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. По данным Минобороны, украинские войска потеряли до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ДНР отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Новоалександровки, Соловьева, Сокола и Новопокровского.

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В результате украинские силы там потеряли более 360 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Российские военные также в течение суток поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники Украины в 103 районах.

23 мая Минобороны сообщило о взятии села Андреевка в ДНР. Оно расположено рядом с Клещеевкой к югу от Артемовска (Бахмута) на северном берегу канала Северский Донец — Донбасс.