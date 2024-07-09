Минобороны показало кадры уничтожения колонны военной техники ВСУ

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Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

По сообщению ведомства, российские военные с помощью ОТРК «Искандер» уничтожили колонну военной техники ВСУ в Стецковке Сумской области.

«В результате удара уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

В июле российские военные нанесли удар «Искандером» по позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в Полтавской области, неподалеку от населенного пункта Коптево. В результате уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления и транспорт ВСУ. ЗРК С-300 предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.