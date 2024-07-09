Суд постановил взыскать с Volkswagen 16,9 млрд руб. по иску ГАЗа

Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen из-за расторжения немецким автоконцерном договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. ГАЗ требовал взыскать ₽28,4 млрд, но суд постановил взыскать ₽16,9 млрд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил ходатайство группы ГАЗ к немецкому автоконцерну Volkswagen (VW) об упущенной выгоде и ущербе, постановив взыскать с ответчика 16,9 млрд руб., передает «Коммерсантъ» со ссылкой на корреспондента.

ГАЗ подала сразу несколько исков к VW весной прошлого года — на 15,6 млрд руб., на 28,4 млрд руб. и на 15,5 млрд руб. Как отмечает «Интерфакс», нынешнее постановление суда связано со вторым ходатайством группы, которая потребовала 28,4 млрд руб. за понесенные убытки после решения немецкого концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.

Нижегородский суд постановил взыскать с Volkswagen в пользу ГАЗа 16,9 млрд руб. убытков, €40 тыс. долга и 119 тыс. расходов по оплате госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца, отмечает «Коммерсантъ».

Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну после начала военной операции на Украине. На фоне судебного разбирательства ГАЗа и VW суд в марте прошлого года арестовал почти все имущество Volkswagen в России, однако позже частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге (производственная мощность — 225 тыс. автомобилей в год).

В мае 2023-го немецкая группа продала активы в России ООО «Арт-Финанс» «при поддержке» «Авилона». По данным «Интерфакса», сумма сделки составила не более €125 млн (около 11,3 млрд руб. на день одобрения). Представитель VW Ирина Лихачева ранее оценивала стоимость его активов в России в 47,5 млрд руб.