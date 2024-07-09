 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Суд постановил взыскать с Volkswagen 16,9 млрд руб. по иску ГАЗа

Сюжет
Война санкций
Суд частично удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen из-за расторжения немецким автоконцерном договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. ГАЗ требовал взыскать ₽28,4 млрд, но суд постановил взыскать ₽16,9 млрд
Группа ГАЗ GAZA ₽848 +21,84% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил ходатайство группы ГАЗ к немецкому автоконцерну Volkswagen (VW) об упущенной выгоде и ущербе, постановив взыскать с ответчика 16,9 млрд руб., передает «Коммерсантъ» со ссылкой на корреспондента.

ГАЗ подала сразу несколько исков к VW весной прошлого года — на 15,6 млрд руб., на 28,4 млрд руб. и на 15,5 млрд руб. Как отмечает «Интерфакс», нынешнее постановление суда связано со вторым ходатайством группы, которая потребовала 28,4 млрд руб. за понесенные убытки после решения немецкого концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.

Нижегородский суд постановил взыскать с Volkswagen в пользу ГАЗа 16,9 млрд руб. убытков, €40 тыс. долга и 119 тыс. расходов по оплате госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца, отмечает «Коммерсантъ».

«Дочки» Siemens и Volkswagen попросили компенсировать инвестиции в Россию
Бизнес
Фото:Jaap Arriens / zumapress.com / Global Look Press

Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну после начала военной операции на Украине. На фоне судебного разбирательства ГАЗа и VW суд в марте прошлого года арестовал почти все имущество Volkswagen в России, однако позже частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге (производственная мощность — 225 тыс. автомобилей в год).

В мае 2023-го немецкая группа продала активы в России ООО «Арт-Финанс» «при поддержке» «Авилона». По данным «Интерфакса», сумма сделки составила не более €125 млн (около 11,3 млрд руб. на день одобрения). Представитель VW Ирина Лихачева ранее оценивала стоимость его активов в России в 47,5 млрд руб.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Volkswagen газ суд Германия
Материалы по теме
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили производство машин
Бизнес
Мантуров назвал сроки запуска производства на бывшем заводе Volkswagen
Бизнес
Мантуров назвал сроки начала производства на заводе Volkswagen и Mercedes
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
В Ростовской области загорелся многоквартирный дом Общество, 14:43
Ректора Балтийского университета заподозрили в присвоении 18 млн руб. Общество, 14:40
Каждая вторая российская семья запланировала ремонт в 2024 году Недвижимость, 14:39
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении налогов Экономика, 14:37
Швейцария внесла в санкционные списки 155 россиян и компаний Политика, 14:35
Журнал Nature потребовал от авторов публикаций не упоминать работу в МФТИ Политика, 14:33
Алиханов рассказал, какой самолет необходим России Экономика, 14:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ликсутов сообщил статистику пассажиропотока на третьем диаметре Город, 14:23
В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Соболева из «Спартака» Спорт, 14:19
«Росатом» предложил построить в Индии АЭС малой мощности Бизнес, 14:18
Моди заявил Путину, что «война — не решение» Политика, 14:12
Дилеры объяснили, почему китайские автомобили стоят в России в два раза дороже Авто, 14:12
Минцифры предложило обмениваться данными о мигрантах с Белоруссией Технологии и медиа, 14:10
Более 500 тыс. человек на юге России остались без света на фоне жары Свое дело, 14:09