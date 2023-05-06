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ГАЗ подал третий иск к Volkswagen

Группа ГАЗ подала еще один иск к Volkswagen на ₽15,5 млрд
Группа ГАЗ GAZAP ₽397,5 -1,85% Купить
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Группа ГАЗ подала еще один иск против Volkswagen AG, следует из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.

Исковое заявление было зарегистрировано 5 мая. Сумма требований составляет 15,5 млрд руб., других подробностей о претензиях нет.

Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в прошлом марте. Компания допускала, что продаст свои российские активы в течение 2023 года. Крупнейший из них, завод в Калуге, может быть продан одному из самых крупных дилерских холдингов в России — «Авилону», сообщили в начале марта источники РБК. Мощность завода — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году он выпустил 118 тыс. машин.

В начале февраля также сообщалось об интересе к активам Volkswagen со стороны АФК «Система». Но, по информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки.

Это уже третий иск компании в отношении Volkswagen с начала года. Первый иск был подан в марте. Тогда группа ГАЗ Олега Дерипаски потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 млрд руб. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.

Суд арестовал почти все имущество Volkswagen в России, однако в апреле частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге, по ходатайству концерна.

Второй иск был зарегистрирован 7 апреля. Тогда группа ГАЗ потребовала взыскать с немецкого концерна 28,4 млрд руб.

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ГАЗ Группа ГАЗ Volkswagen судебный иск
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