ГАЗ подал третий иск к Volkswagen
Группа ГАЗ подала еще один иск против Volkswagen AG, следует из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.
Исковое заявление было зарегистрировано 5 мая. Сумма требований составляет 15,5 млрд руб., других подробностей о претензиях нет.
Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в прошлом марте. Компания допускала, что продаст свои российские активы в течение 2023 года. Крупнейший из них, завод в Калуге, может быть продан одному из самых крупных дилерских холдингов в России — «Авилону», сообщили в начале марта источники РБК. Мощность завода — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году он выпустил 118 тыс. машин.
В начале февраля также сообщалось об интересе к активам Volkswagen со стороны АФК «Система». Но, по информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки.
Это уже третий иск компании в отношении Volkswagen с начала года. Первый иск был подан в марте. Тогда группа ГАЗ Олега Дерипаски потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 млрд руб. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.
Суд арестовал почти все имущество Volkswagen в России, однако в апреле частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге, по ходатайству концерна.
Второй иск был зарегистрирован 7 апреля. Тогда группа ГАЗ потребовала взыскать с немецкого концерна 28,4 млрд руб.