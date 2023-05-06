ГАЗ подал третий иск к Volkswagen

Группа ГАЗ подала еще один иск против Volkswagen AG, следует из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области.

Исковое заявление было зарегистрировано 5 мая. Сумма требований составляет 15,5 млрд руб., других подробностей о претензиях нет.

Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в прошлом марте. Компания допускала, что продаст свои российские активы в течение 2023 года. Крупнейший из них, завод в Калуге, может быть продан одному из самых крупных дилерских холдингов в России — «Авилону», сообщили в начале марта источники РБК. Мощность завода — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году он выпустил 118 тыс. машин.

В начале февраля также сообщалось об интересе к активам Volkswagen со стороны АФК «Система». Но, по информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки.