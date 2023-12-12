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Война санкций ,  
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«Дочки» Siemens и Volkswagen попросили компенсировать инвестиции в Россию

Siemens Mobility и Volkswagen Bank попросили компенсировать инвестиции в Россию
Сюжет
Война санкций
Восемь немецких компаний потребовали возместить убытки в связи с уходом с российского рынка — до февраля 2022 года немецкие власти выдавали гарантии бизнесу на инвестиции в Россию. Среди них Siemens Mobility и Volkswagen Bank
Volkswagen VOW3@DE
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Дочерние компании Siemens и Volkswagen попросили немецкие власти о компенсациях из-за финансового ущерба в результате инвестиций в Россию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Речь идет о банке Volkswagen Bank и подразделении Siemens, специализирующемся на железнодорожной технике, Siemens Mobility. Как пояснили в Siemens Mobility, они апеллируют к тому, что вкладывали средства под гарантии властей Германии, как и многие другие немецкие компании.

Прежде с аналогичным обращением по поводу государственных гарантий выступила энергокомпания Wintershall Dea («дочка» BASF). Речь идет о гарантиях на инвестиции в страну, которые были выданы в период с 2006 по 2016 годы.

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К середине ноября поступило 16 заявок от восьми компаний, которые выразили желание воспользоваться госгарантиями на проекты в России, рассказывал немецкий госсекретарь по экономическим вопросам Михаэль Келлнер. По его оценке, речь идет о €2,8 млрд.

Правительство Германии выдавало гарантии на инвестиции в российские проекты до 24 февраля 2022 года, а спустя два дня стал действовать общеевропейский запрет на инвестиции в Россию. Программы поддержки инвестиций за рубеж действуют и в отношении других стран, среди которых Украина. Берлин пообещал покрыть все инвестиции вплоть до их полной потери.

Вскоре после начала полномасштабных боев, в мае 2022 года, Siemens Mobility объявила об уходе с российского рынка в связи с международными санкциями. В России компания в сотрудничестве с РЖД создала сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производят преобразователи частоты и тяговые электродвигатели. Тогда представитель РЖД сообщил РБК, что техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга.

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Volkswagen после начала боев приостановил работу завода в Калуге и импорт машин в Россию, а этой весной отказался от российских активов, они были проданы без возможности обратного выкупа.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Инвестиции Volkswagen Siemens

Пространство выбора

Быстрое заселение

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