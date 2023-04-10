Группа ГАЗ подала еще один иск к Volkswagen
Группа ГАЗ подала новый иск против Volkswagen AG, следует из картотеки Арбитражного суда Нижегородской области. Исковое заявление зарегистрировано 7 апреля, на него обратила внимание газета «Коммерсантъ».
На этот раз группа требует взыскать с немецкого концерна 28,4 млрд руб. Заседание по делу еще не назначено.
Представитель группы ГАЗ отказалась от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу VW.
В середине марта группа ГАЗ Олега Дерипаски потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 млрд руб. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде. Арбитраж арестовал почти все имущество Volkswagen в России.
В немецкой компании заявили, что удивлены иску со стороны ГАЗа. «Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года», — отметили в Volkswagen.
В начале апреля суд частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге, по ходатайству концерна.
Представитель VW Ирина Лихечева в суде оценивала стоимость его активов в России в 47,5 млрд руб.
Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в прошлом марте. Компания допускала, что продаст свои российские активы в течение 2023 года. Крупнейший из них, завод в Калуге, может быть продан одному из самых крупных дилерских холдингов в России — «Авилону», сообщили в начале марта источники РБК. Мощность завода — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году он выпустил 118 тыс. машин.
В начале февраля также сообщалось об интересе к активам Volkswagen со стороны АФК «Система». Но, по информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки.