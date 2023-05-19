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Volkswagen продал активы в России

Volkswagen продал калужский автозавод структуре автодилера «Авилон»
Активы Volkswagen, включая автозавод в Калуге, перешли структуре дилера «Авилон». Компания приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Немецкий автопроизводитель Volkswagen продал все свои активы в России, включая автозавод в Калуге, структуре российского дилера «Авилон» Art-Finance, говорится в сообщении компании.

Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году было выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. После начала военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

Volkswagen продал доли в «Фольксваген Груп Рус» (владеет калужским заводом) и ее дочерние структуры («Фольксваген Компоненты и Услуги», «Скания Лизинг», «Скания Финанс», «Скания Страхование»), компании ООО «Арт-Финанс» «при поддержке» «Авилона», указано в сообщении.

По данным СПАРКа, «Арт-Финанс» с уставным капиталом 100 тыс. руб. была зарегистрирована 13 февраля 2023 года, она на 100% принадлежит бывшему гендиректору «Авилона» Андрею Павловичу (ушел в отставку с этой должности в декабре 2022 года). В мае эта компания зарегистрировала три домена, в том числе autogrouprussia.ru, но они пока недействующие. Представитель «Авилона» отказался от комментариев.

«С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю», — отметили в немецкой компании. В Volkswagen добавили, что сделка была одобрена российскими властями. По данным «Интерфакса», решение было вынесено 17 апреля, а сумма сделки должна составить не более €125 млн (около 11,3 млрд руб на день одобрения сделки). При этом для проведения расчетов «Авилону» нужно будет купить валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки ограничена лимитом €50 млн в сутки, указывал собеседник агентства.

В начале марта источники РБК рассказали, что «Авилон» стал основным претендентом на покупку калужского завода Volkswagen и сделку согласуют в ближайшее время. Однако вскоре стало известно о том, что суд арестовал почти все имущество немецкой компании в России из-за иска группы ГАЗ Олега Дерипаски. Она потребовала от VW выплатить ей почти 15,6 млрд руб — в такую сумму группа оценила свои убытки после решения немецкого концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде. Через месяц суд снял арест с этих активов. Представитель VW Ирина Лихачева в суде оценивала их стоимость в 47,5 млрд руб.

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25 апреля вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил РБК, что сейчас завершается реализация сделки по продаже завода в Калуге и ведется работа по поиску индустриальных партнеров, с которыми «Авилон» будет организовывать производство на этой площадке. Один из возможных партнеров — китайский автоконцерн Chery, писала газета «Коммерсантъ». 18 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале фотографии со встречи с менеджментом Chery на Международном автосалоне в Шанхае. «Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера. Вижу живую заинтересованность китайских партнеров в выходе на российский рынок. Обсуждаем возможности глубокой локализации производства у нас», — написал тогда он. «Россия является одним из важнейших рынков для Chery. <...> Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России, — заявил президент Chery International Чжан Гуйбин 21 апреля на пресс-конференции в китайском городе Уху с российскими СМИ. — Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства». Представитель Chery тогда не ответил на запрос РБК.
 

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