Иск группы ГАЗ создал проблемы для продажи завода Volkswagen в Калуге

Иск группы ГАЗ к Volkswagen на 15,6 млрд руб., по которому арестовано имущество немецкой компании в России, создает сложности для продажи автозавода в Калуге. При победе в суде ГАЗ не исключает взыскания части активов Volkswagen

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Арбитражный суд Нижегородской области в пятницу, 17 марта, удовлетворил ходатайство группы ГАЗ Олега Дерипаски об аресте практически всего имущества Volkswagen (VW) в России в рамках рассмотрения ее иска о взыскании с немецкого концерна почти 15,6 млрд руб. убытков. Об этом стало известно только 20 марта, а иск ГАЗа был подан 14 марта.

Теперь из-за этого иска затянутся переговоры по продаже ключевого российского актива VW — автомобильного завода в Калуге, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, претензии группы ГАЗ могут сделать уход немецкой компании из России «весьма болезненным». «Концерн Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге с более чем 4 тыс. сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору. Мы надеемся, что иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников», — сообщил РБК представитель VW. Компания не раскрывает название потенциального покупателя.

Среди арестованного имущества — 100% компании «Фольксваген Груп Рус», которой принадлежит этот автомобильный завод и производство двигателей в Калуге. После начала спецоперации России на Украине VW остановил работу этих площадок, а затем выставил их на продажу. 1 марта источники РБК сообщили, что основным претендентом на покупку калужского завода стал один из крупнейших дилерских холдингов в России «Авилон», и финальное согласование сделки должно было произойти в течение нескольких дней.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили, что не получали ходатайство на покупку завода VW. РБК направил запрос представителю «Авилона».

После наложения ареста на российские активы VW продажа завода в Калуге существенно усложнилась, комментирует адвокат компании Forward Legal Евгений Зубков. Сделка, совершенная с нарушением судебного запрета на распоряжение имуществом, является действительной, но истец с момента вступления в законную силу решения суда об удовлетворении иска (такого решения пока нет, суд еще не рассматривал иск по существу) приобретает права залогодержателя в отношении такого имущества, объясняет он. «Иными словами, даже если арестованное имущество будет продано, истец сможет предъявить иск к новому собственнику и обратить взыскание на данное имущество в целях удовлетворения своих требований», — поясняет эксперт.

Взыскание активов Volkswagen в случае удовлетворения иска группы ГАЗ может происходить как путем обращения к судебному приставу и продажи приставом имущества ответчика на торгах, так и в рамках банкротной процедуры, если в отношении ответчика возбуждается дело о банкротстве, продолжает Зубков. В последнем случае имущество также продается на торгах, а денежные средства, полученные от такой продажи, распределяются между всеми кредиторами в соответствии с очередностью, установленной законом о банкротстве.

Как группа ГАЗ обосновывает свои требования

ГАЗ подал иск к головной компании Volkswagen, зарегистрированной в немецком Вольфсбурге, и ее российской «дочке» «Фольксваген Груп Рус» (Калуга) из-за того, что немецкий концерн расторг договор от мая 2017 года о контрактной сборке автомобилей под торговыми марками VW на предприятии ГАЗа в Нижнем Новгороде, говорится в определении суда. Соглашение действовало до конца 2025 года, но в марте прошлого года VW объявил о решении приостановить работу в России, а в августе расторг договор с группой ГАЗ, следует из документа.

Нижегородская группа добивается признания недействительным соглашения о расторжении этого договора, а также взыскания с ответчиков убытков в размере 15,575 млрд руб. Как рассчитывалась эта сумма и другие подробности по иску представитель ГАЗа комментировать отказался. Рассмотрение дела назначено на 18 апреля.

«Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года», — сказал РБК представитель VW.

ГАЗ попросил суд ввести обеспечительные меры против VW, арестовав 100% «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), а также недвижимое имущество компании и принадлежащие ей доли в уставном капитале дочерних российских юридических лиц. Это ходатайство, согласно определению суда, компания объяснила так: «Volkswagen Group планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например принадлежащего ей завода по производству автомобилей в Калуге. <...> Отчуждение оставшихся активов Volkswagen AG в России сделает невозможным исполнение решения суда о взыскании убытков в пользу истца. Принятие обеспечительных мер будет способствовать в случае удовлетворения иска возможности исполнения судебного акта за счет обращения взыскания на российские активы ответчиков, об аресте которых заявлено истцом».

В пресс-службе ГАЗа заявили РБК, что компанию не интересуют российские активы VW. «У нас собственные мощности и персонал для производства легковых автомобилей в Нижнем Новгороде, и нам необходимо обеспечить их загрузку и перспективу, — отметили там. — Принятие обеспечительных мер осуществляется в целях удовлетворения требований по иску об ущербе, нанесенном ГАЗу в результате остановки производства автомобилей VW на мощностях предприятия».

Арест, наложенный судом, вполне соответствует нынешним тенденциям, отмечает адвокат Forward Legal Евгений Зубков: суды за последний год стали достаточно часто удовлетворять заявления о принятии обеспечительных мер в отношении иностранных компаний, которые покидают российский рынок. «С правовой точки зрения это, пожалуй, оправданно, ведь такое необходимое обстоятельство для принятия обеспечительных мер, как отчуждение ответчиком активов (то есть создание в будущем условий, при которых будет невозможно исполнить судебное решение), здесь налицо», — указывает он.

Какие еще запреты наложил суд Помимо 100% «Фольксваген Груп Рус» суд арестовал 11 объектов ее недвижимого имущества, производственное оборудование и прочее движимое имущество компании, а также доли ФГР в уставном капитале «Фольксваген КС», «Скания Страхование» и «Скания Финанс». Суд также запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала в ФГР, «Скания Страхование» и «Скания Финанс».

Кто претендовал на калужский завод VW

Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году в режиме крупноузловой сборки, а через два года он заработал по полному циклу. Его мощность — 225 тыс. автомобилей в год, в 2021 году было выпущено 118 тыс. машин. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Но после начала военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

В начале февраля 2023 года газета «Коммерсантъ» сообщала об интересе к активам Volkswagen со стороны АФК «Система». К сделке также могли привлечь казахскую Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в Китае. Планировалось перезапустить площадку, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Но, по информации источников РБК, корпорация в итоге отказалась от сделки. А основным претендентом на калужский завод стал автодилер «Авилон», который по примеру «Автодома» (в октябре 2022 года договорился о покупке подмосковного завода Mercedes в Есипово) решил инвестировать в производство автомобилей.